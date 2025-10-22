Українська правда
Реал у Мадриді прийматиме Ювентус, Ліверпуль завітає в гості до Айнтрахта у 3 турі Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 08:31
У середу, 22 жовтня, відбудеться низка матчів у межах третього туру основного етапу Ліги чемпіонів.

У перший ігровий слот відбудеться два поєдинки – Атлетик Більбао вдома прийматиме сенсаційний Карабах, а Буде-Глімт зустрінеться із Галатасараєм.

О 22:00 на вболівальників очікує ще сім поєдинків. Мадридський Реал на "Бернабеу" гратиме з Ювентусом, Баварія прийматиме Брюгге, а Ліверпуль завітає в гості до франкфуртського Айнтрахта.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 22 жовтня

  • 19:45 Атлетик – Карабах
  • 19:45 Галатасарай – Буде-Глімт
  • 22:00 Реал – Ювентус
  • 22:00 Баварія – Брюгге
  • 22:00 Аталанта – Славія Прага
  • 22:00 Монако – Тоттенгем
  • 22:00 Спортинг – Марсель
  • 22:00 Челсі – Аякс
  • 22:00 Айнтрахт – Ліверпуль

Усі матчі в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo. 

Нагадаємо, напередодні Барселона розгромила Олімпіакос, а червона Забарного не завадила ПСЖ переграти Баєр.

