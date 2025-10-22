Реал у Мадриді прийматиме Ювентус, Ліверпуль завітає в гості до Айнтрахта у 3 турі Ліги чемпіонів

У середу, 22 жовтня, відбудеться низка матчів у межах третього туру основного етапу Ліги чемпіонів.

У перший ігровий слот відбудеться два поєдинки – Атлетик Більбао вдома прийматиме сенсаційний Карабах, а Буде-Глімт зустрінеться із Галатасараєм.

О 22:00 на вболівальників очікує ще сім поєдинків. Мадридський Реал на "Бернабеу" гратиме з Ювентусом, Баварія прийматиме Брюгге, а Ліверпуль завітає в гості до франкфуртського Айнтрахта.

Розклад матчів Ліги чемпіонів на 22 жовтня

19:45 Атлетик – Карабах

19:45 Галатасарай – Буде-Глімт

22:00 Реал – Ювентус

22:00 Баварія – Брюгге

22:00 Аталанта – Славія Прага

22:00 Монако – Тоттенгем

22:00 Спортинг – Марсель

22:00 Челсі – Аякс

22:00 Айнтрахт – Ліверпуль

Усі матчі в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Нагадаємо, напередодні Барселона розгромила Олімпіакос, а червона Забарного не завадила ПСЖ переграти Баєр.