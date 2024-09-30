1-3 жовтня MEGOGO Спорт покаже 6 єврокубкових матчів в етері Т2

З 30 вересня по 6 жовтня безплатний телеканал MEGOGO Спорт покаже наживо 13 футбольних матчів у цифровому етері Т2 і в кабельних мережах.

Серед них будуть 2 матчі в рамках Ліги чемпіонів Інтер – Црвена Звезда та Штурм – Брюгге, 2 гри Ліги Європи Реал Сосьєдад – Андерлехт і Бешикташ – Айнтрахт, матч Ліги конференцій Віторія Гімарайнш – Целє. А також матч Юнацької ліги УЄФА Шахтар – Аталанта.

Крім цих ігор, MEGOGO Спорт транслюватиме матчі Ла Ліги, Ліги 1 та португальської Прімейри.

Нагадаємо, телеканал вже доступний в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2, а також в кабельних мережах та на OTT-платформі MEGOGO.

Розклад матчів:

Понеділок, 30 вересня

21:30 – Расінг – Картахена (Чемпіонат Іспанії. Сегунда)

Вівторок, 1 жовтня

17:00 – Арсенал – ПСЖ (Юнацька ліга УЄФА)

22:00 – Інтер – Црвена Звезда (Ліга чемпіонів)

Середа, 2 жовтня

15:00 – Шахтар – Аталанта (Юнацька ліга УЄФА)

17:30 – Віторія Гімарайнш – Цельє (Ліга конференцій)

22:00 – Штурм – Брюгге (Ліга чемпіонів)

Четвер, 3 жовтня

19:45 – Реал Сосьєдад – Андерлехт (Ліга Європи)

22:00 – Бешикташ – Айнтрахт (Ліга Європи)

П’ятниця, 4 жовтня

21:45 – Верона – Венеція (Чемпіонат Італії)

Субота, 5 жовтня

19:30 – Вальядолід – Райо Вальєкано (Чемпіонат Іспанії)

22:00 – Ренн – Монако (Чемпіонат Франції)

Неділя, 6 жовтня

18:00 – Брест – Гавр (Чемпіонат Франції)

22:30 – Порту – Брага (Чемпіонат Португалії)

Користувачам, у яких MEGOGO Спорт не з’явиться автоматично, потрібно просканувати канали на приймачі Т2.