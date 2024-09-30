1-3 жовтня MEGOGO Спорт покаже 6 єврокубкових матчів в етері Т2
З 30 вересня по 6 жовтня безплатний телеканал MEGOGO Спорт покаже наживо 13 футбольних матчів у цифровому етері Т2 і в кабельних мережах.
Серед них будуть 2 матчі в рамках Ліги чемпіонів Інтер – Црвена Звезда та Штурм – Брюгге, 2 гри Ліги Європи Реал Сосьєдад – Андерлехт і Бешикташ – Айнтрахт, матч Ліги конференцій Віторія Гімарайнш – Целє. А також матч Юнацької ліги УЄФА Шахтар – Аталанта.
Крім цих ігор, MEGOGO Спорт транслюватиме матчі Ла Ліги, Ліги 1 та португальської Прімейри.
Нагадаємо, телеканал вже доступний в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2, а також в кабельних мережах та на OTT-платформі MEGOGO.
Розклад матчів:
Понеділок, 30 вересня
21:30 – Расінг – Картахена (Чемпіонат Іспанії. Сегунда)
Вівторок, 1 жовтня
17:00 – Арсенал – ПСЖ (Юнацька ліга УЄФА)
22:00 – Інтер – Црвена Звезда (Ліга чемпіонів)
Середа, 2 жовтня
15:00 – Шахтар – Аталанта (Юнацька ліга УЄФА)
17:30 – Віторія Гімарайнш – Цельє (Ліга конференцій)
22:00 – Штурм – Брюгге (Ліга чемпіонів)
Четвер, 3 жовтня
19:45 – Реал Сосьєдад – Андерлехт (Ліга Європи)
22:00 – Бешикташ – Айнтрахт (Ліга Європи)
П’ятниця, 4 жовтня
21:45 – Верона – Венеція (Чемпіонат Італії)
Субота, 5 жовтня
19:30 – Вальядолід – Райо Вальєкано (Чемпіонат Іспанії)
22:00 – Ренн – Монако (Чемпіонат Франції)
Неділя, 6 жовтня
18:00 – Брест – Гавр (Чемпіонат Франції)
22:30 – Порту – Брага (Чемпіонат Португалії)
Користувачам, у яких MEGOGO Спорт не з’явиться автоматично, потрібно просканувати канали на приймачі Т2.