Відомі коментатори матчів Інтер – Баварія та Реал – Арсенал

16 квітня відбудуться чергові матчі-відповіді в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Інтер прийматиме мюнхенську Баварію на "Стадіо Джузеппе Меацца", а Реал зіграє проти лондонського Арсенала на "Сантьяго Бернабеу". Стартові свистки в Мілані та Мадриді пролунають о 22:00 за Києвом.

Ці та інші чвертьфінальні протистояння Ліги чемпіонів покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч Інтер – Баварія прокоментують Віталій Кравченко та Олександр Новак. О 21:00 розпочнеться велика аналітична студія MEGOGO та продовжиться у перерві й після фінального свистка. Ведучими будуть Володимир Кобельков і Сергій Лук’яненко, а їхніми гостями – ексгравець збірної України Олександр Головко і комік та футбольний блогер Олег Маслюк.

Трансляція матчу в Мілані буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

На грі Реал – Арсенал працюватимуть коментатори Віталій Волочай і Володимир Звєров. О 21:35 розпочнеться студія у форматі "візитівки". Знайти трансляцію можна на каналі "MEGOGO Футбол Другий", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

MEGOGO

Нагадаємо, у перших матчах Арсенал несподівано розбив Реал з рахунком 3:0, а Інтер мінімально здолав Баварію (2:1). "Каноніри" є головними претендентами на Кубок Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta Analyst. Перше завоювання трофея в історії лондонців оцінюється у 27,8%. Шанси міланського клубу на виграш трофея, на думку Opta Analyst, становлять 19,8%.