Пушич: Якщо ми реалізуємо понад 50 відсотків наших моментів, ми виграємо в Янг Бойз

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич очікує на важкий матч у 4 турі Ліги чемпіонів проти Янг Бойз. Проте він вважає, що якщо команда реалізує понад 50 відсотків своїх моментів, то точно переможе суперника.

Його слова передає пресслужба "гірників".

"Що треба, щоб Шахтар забив у Лізі чемпіонів? Ми маємо створювати багато моментів біля воріт суперника, аби забити один чи два голи, і це змінить ситуацію. Це досить легко сказати, але значно складніше зробити. Для мене як тренера дуже важливо, аби ми створювали чимало нагод та показували гарний футбол – це те, що зробить мене щасливим. І, звісно, реалізація має бути на високому рівні, якщо ви хочете пройти далі в турнірі.

Проте на найвищому рівні змагань, рівні Ліги чемпіонів, цього значно важче досягти. Звичайно ж, ми будемо намагатися створювати якомога більше моментів, наприклад, як це було в матчі з Арсеналом, де ми мали гарні шанси. Утім, забити гол буває також непросто. Як на мене, буде дуже важливим забити саме в цьому поєдинку, аби послабити той тиск, який відчувають гравці. Давайте я скажу так: якщо ми реалізуємо більше 50 відсотків наших моментів, це буде чудово і тоді ми точно виграємо.", – сказав наставник.

Матч проти Янг Бойз відбудеться в середу, 6 листопада. Початок гри – о 19:45. Нагадаємо, після трьох турів Ліги чемпіонів у активі "гірників" лише одне очко та жодного голу. Напередодні визначилась бригада арбітрів, яка буде працювати на поєдинку.