Манчестер Сіті побив багаторічний рекорд Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів

Манчестер Сіті здобув перемогу над празькою Спартою в третьому раунді основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА (5:0) та перевершив багаторічний рекорд Манчестер Юнайтед.

"Містяни" продовжили свою серію матчів без поразок у ЛЧ до 26. Вона розпочалася ще 6 вересня 2022 року і продовжується надалі.

Зазначимо, що минулого сезону підопічні Жузепа Гвардіоли двічі зіграли з Реалом внічию в основний час, а доля виходу в півфінал визначила серія пенальті.

Манчестер Юнайтед мав серію безпрограшну серію у 25 матчів, яка тривала з 19 вересня 2007 року по 5 травня 2009-го.

Зауважимо, що в цьому поєдинку нападник Сіті Ерлінг Голанд відзначився дублем та зрівнявся в списку бомбардирів Ліги чемпіонів форвардом Челсі Дідьє Дрогба, в обох по 44 забитих м'ячі.

Окрім цього матчу 23 жовтня відбулося ще 8 поєдинків Ліги чемпіонів. Зокрема Барселона розгромила Баварію вдома.