Linkin Park виступить на "Альянц-Арені" перед фіналом Ліги чемпіонів
Культовий американський рок-гурт Linkin Park виступить на "Альянц-Арені" перед фінальним матчем Ліги чемпіонів-2025.
Про це повідомили музиканти у своєму X.
Матч буде зіграно 31 травня, а невеличкий концерт відбудеться безпосередньо перед початком матчу в межах шоупрограми.
Нагадаємо, Linkin Park припинили свої виступи у 2017 році через самогубство лідера колективу Честера Беннінгтона, але у 2023 відродились, узявши на вокал Емілі Армстронг.
Згодом гурт випустив альбом "From Zero" і наразі активно дає концерти по всьому світу.
Сьогодні, 16 квітня, відбудуться заключні матчі-відповіді 1/4 фіналу: Реал Мадрид – Арсенал (0:3 перший матч) та Інтер – Баварія (2:1). Стартовий свисток обох зустрічей пролунає о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, вчора у півфінал попри поразки пробились каталонська Барселона та ПСЖ.