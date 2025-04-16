Linkin Park виступить на "Альянц-Арені" перед фіналом Ліги чемпіонів

Культовий американський рок-гурт Linkin Park виступить на "Альянц-Арені" перед фінальним матчем Ліги чемпіонів-2025.

Про це повідомили музиканти у своєму X.

Матч буде зіграно 31 травня, а невеличкий концерт відбудеться безпосередньо перед початком матчу в межах шоупрограми.

See you at the @ChampionsLeague final in Munich. Tune in to the #PepsiKickOffShow on May 31st, 2025. pic.twitter.com/vYjkkyjWUo — LINKIN PARK (@linkinpark) April 16, 2025

Нагадаємо, Linkin Park припинили свої виступи у 2017 році через самогубство лідера колективу Честера Беннінгтона, але у 2023 відродились, узявши на вокал Емілі Армстронг.

Згодом гурт випустив альбом "From Zero" і наразі активно дає концерти по всьому світу.

Сьогодні, 16 квітня, відбудуться заключні матчі-відповіді 1/4 фіналу: Реал Мадрид – Арсенал (0:3 перший матч) та Інтер – Баварія (2:1). Стартовий свисток обох зустрічей пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, вчора у півфінал попри поразки пробились каталонська Барселона та ПСЖ.