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Суперкомп'ютер назвав фаворита поточного розіграшу Ліги чемпіонів після матчів 1/4 фіналу

Олексій Мурзак — 17 квітня 2025, 22:49
Суперкомп'ютер назвав фаворита поточного розіграшу Ліги чемпіонів після матчів 1/4 фіналу

Аналітики компанії Opta оновили прогноз за підсумками чвертьфіналів Ліги чемпіонів та назвали головного фаворита на перемогу у турнірі.

Так, найбільші шанси взяти трофей, на думку суперком'ютера, має лондонський Арсенал, який за сумою двох матчів з рахунком 5:1 вибив мадридський Реал (28,7%).

Далі йдуть Інтер (25,5%) та ПСЖ з 24%, а головним "аутсайдером" вважається Барселона, шанси якої виграти турнір оцінюються у 21,8%.

У півфіналах Арсенал зіграє з ПСЖ, який пройшов Астон Віллу попри поразку в матчі-відповіді, а Інтер зустрінеться з Барселоною, яка також поступилась у другому поєдинку.

Півфінальні поєдинки мають відбутися вже 29 та 6 травня. Фінал, що відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені запланований на 31 травня.

Барселона ПСЖ Арсенал Лондон Інтер Мілан Ліга чемпіонів-2024/25

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