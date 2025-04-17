Суперкомп'ютер назвав фаворита поточного розіграшу Ліги чемпіонів після матчів 1/4 фіналу
Аналітики компанії Opta оновили прогноз за підсумками чвертьфіналів Ліги чемпіонів та назвали головного фаворита на перемогу у турнірі.
Так, найбільші шанси взяти трофей, на думку суперком'ютера, має лондонський Арсенал, який за сумою двох матчів з рахунком 5:1 вибив мадридський Реал (28,7%).
Далі йдуть Інтер (25,5%) та ПСЖ з 24%, а головним "аутсайдером" вважається Барселона, шанси якої виграти турнір оцінюються у 21,8%.
У півфіналах Арсенал зіграє з ПСЖ, який пройшов Астон Віллу попри поразку в матчі-відповіді, а Інтер зустрінеться з Барселоною, яка також поступилась у другому поєдинку.
Півфінальні поєдинки мають відбутися вже 29 та 6 травня. Фінал, що відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені запланований на 31 травня.