Судаков: Виграти в Лізі чемпіонів – це вже хороше досягнення

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков прокоментував перемогу 2:1 над Янг Бойз в четвертому турі Ліги чемпіонів.

Хавбека цитує пресслужба донецького клубу.

"Це надважлива перемога. Оцінювати складно: здається, що, коли команда виграє в Лізі чемпіонів, неважливо, в якого суперника, це вже хороше досягнення. Тому ми рухаємося далі. Плюс три очки – надважливі для нас на цей момент. І в нас ще є чотири гри, тож зробимо все можливе, аби пройти до наступного етапу.

Дуже важко казати про якісь шанси – попереду неймовірно складні суперники. Ми будемо робити все можливе, грати у свій футбол, а там уже результат покаже", – заявив півзахисник.