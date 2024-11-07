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Судаков: Виграти в Лізі чемпіонів – це вже хороше досягнення

Олег Дідух — 7 листопада 2024, 15:24
Судаков: Виграти в Лізі чемпіонів – це вже хороше досягнення
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков прокоментував перемогу 2:1 над Янг Бойз в четвертому турі Ліги чемпіонів.

Хавбека цитує пресслужба донецького клубу.

"Це надважлива перемога. Оцінювати складно: здається, що, коли команда виграє в Лізі чемпіонів, неважливо, в якого суперника, це вже хороше досягнення. Тому ми рухаємося далі. Плюс три очки – надважливі для нас на цей момент. І в нас ще є чотири гри, тож зробимо все можливе, аби пройти до наступного етапу.

Дуже важко казати про якісь шанси – попереду неймовірно складні суперники. Ми будемо робити все можливе, грати у свій футбол, а там уже результат покаже", – заявив півзахисник.

У матчі з Янг Бойз Судаков відзначився голом і асистом. Українець став найкращим гравцем матчу за версією УЄФА і увійшов до команди тижня в Лізі чемпіонів за версією SofaScore.

Ліга чемпіонів Шахтар Янг Бойз Георгій Судаков

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