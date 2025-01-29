Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч ЛЧ проти Ювентуса

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийде у стартовому складі на матч 7 туру Ліги чемпіонів проти туринського Ювентуса.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться сьогодні, 28 січня, о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Перед цією грою португальський клуб посідає 21-ше місце, маючи в активі 10 очок. Їхній суперник набрав на 2 бали більше, що дозволяє посідати 17-й рядок.

У сезоні-2024/25 Трубін зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 27 м'ячів та 13 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

У попередньому турі Ліги чемпіонів голкіпер під час зустрічі з Барселоною п'ять разів діставав м'яч із сітки власних воріт.