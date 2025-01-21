Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч ЛЧ проти Барселони

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийде у стартовому складі на матч 7 туру Ліги чемпіонів проти каталонської Барселони.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться сьогодні, 21 січня, о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Перед цією грою португальці йдуть на 15 місці та мають в активі 10 очок. У Барселони ж 15 балів та 2 сходинка в турнірній таблиці. Клуб відстає від першого Ліверпуля на 3 пункти.

У сезоні-2024/25 Трубін зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 19 м'ячів та 12 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що раніше Анатолій відбив вирішальний пенальті та приніс Бенфіці перемогу в Кубку португальської ліги.