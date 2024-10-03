Кривдник Шахтаря потрапив у команду тижня в Лізі чемпіонів

Захисник італійської Аталанти Давіде Дзаппакоста потрапив у команду тижня Ліги Чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє УЄФА.

Окрім цього, у склад потрапив рятівник Ювентуса Душан Влахович, дубль якого допоміг команді перемогти дортмундську Боруссію у меншості.

Символічна збірна 1 туру Ліги чемпіонів

Воротар: Еміліано Мартінез (Астон Вілла)

Захисники: Давіде Дзаппакоста (Аталанта), Мохаммед Салісу (Монако), Раян Фламінго (ПСВ), Тьяго Сантос (Лілль)

Півзахисники: Квінтен Тімбер (Феєнорд), Флорентіну (Бенфіка), Рафінья (Барселона)

Нападники: Абдаллах Діпо Сіма (Брест), Карім Адеємі (Боруссія Дортмунд), Душан Влахович (Ювентус)

Presenting this week's Team of the Week...🌟



📝 Chosen by the UEFA technical observer panel@cryptocom || #UCLTOTW pic.twitter.com/iU7jDtq0Oz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2024

Нагадаємо, Дзаппакоста допоміг Аталанті розгромно перемогти Шахтар у 2 турі ЛЧ. На його рахунку гольова передача.