Кривдник Шахтаря потрапив у команду тижня в Лізі чемпіонів
ФК Шахтар
Захисник італійської Аталанти Давіде Дзаппакоста потрапив у команду тижня Ліги Чемпіонів сезону-2024/25.
Про це повідомляє УЄФА.
Окрім цього, у склад потрапив рятівник Ювентуса Душан Влахович, дубль якого допоміг команді перемогти дортмундську Боруссію у меншості.
Символічна збірна 1 туру Ліги чемпіонів
Воротар: Еміліано Мартінез (Астон Вілла)
Захисники: Давіде Дзаппакоста (Аталанта), Мохаммед Салісу (Монако), Раян Фламінго (ПСВ), Тьяго Сантос (Лілль)
Півзахисники: Квінтен Тімбер (Феєнорд), Флорентіну (Бенфіка), Рафінья (Барселона)
Нападники: Абдаллах Діпо Сіма (Брест), Карім Адеємі (Боруссія Дортмунд), Душан Влахович (Ювентус)
Нагадаємо, Дзаппакоста допоміг Аталанті розгромно перемогти Шахтар у 2 турі ЛЧ. На його рахунку гольова передача.