Стартовий матч Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів обслужить іспанська бригада суддів

Матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26 між мальтійським Хамрун Спартанс і Динамо Київ обслужить іспанська бригада суддів на чолі з Сесаром Сото Градо.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Його асистентами будуть Карлос Альварес Фернандес і Рубен Бесерріль. Четвертий арбітр – Віктор Гарсія Вердура. Арбітр VAR – Валентін Гомес, його асистент – Мігель Сесма Еспіноса. Всі представляють Іспанію.

Перший матч відбудеться на Мальті наступного вівторка, 22 липня на Мальті, початок – о 19:00 за київським часом. Матч-відповідь у Любліні буде проведено 29 липня, початок о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації Хамрун Спартанс пройшли литовський Жальгіріс в серії післяматчевих пенальті.