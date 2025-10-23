Півзахисник Барселони став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Півзахисник Барселони Фермін Лопес став найкращим гравцем 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

22-річний іспанець відзначився хеттриком у матчі проти грецького Олімпіакоса Романа Яремчука, який завершився з рахунком 6:1 на користь іспанського колективу.

Іспанець у голосуванні обійшов Фелікса Нмечу (Боруссія Дортмунд), Денніса Мана (ПСВ) і Гірка Гурусета (Атлетик), які оформили дублі у своїх матчах.

1st: Fermín López

2nd: Felix Nmecha

3rd: Gorka Guruzeta

4th: Dennis Man



Hat-trick hero Fermín wins Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/Qhh0dcLS9Q — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2025

Після трьох турів п'ять клубів мають максимальні дев’ять очок — ПСЖ, Баварія, Інтер, Арсенал та Реал. Четвертий тур Ліги чемпіонів відбудеться 4 і 5 листопада.