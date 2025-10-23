Українська правда
Півзахисник Барселони став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 23 жовтня 2025, 20:57
Півзахисник Барселони Фермін Лопес став найкращим гравцем 3 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

22-річний іспанець відзначився хеттриком у матчі проти грецького Олімпіакоса Романа Яремчука, який завершився з рахунком 6:1 на користь іспанського колективу.

Іспанець у голосуванні обійшов Фелікса Нмечу (Боруссія Дортмунд), Денніса Мана (ПСВ) і Гірка Гурусета (Атлетик), які оформили дублі у своїх матчах.

Після трьох турів п'ять клубів мають максимальні дев’ять очок — ПСЖ, Баварія, Інтер, Арсенал та Реал. Четвертий тур Ліги чемпіонів відбудеться 4 і 5 листопада.

