Енріке відсвяткував перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів у футболці з ім'ям загиблої доньки

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відзначився милим і дуже символічним жестом після завершення фіналу Ліги чемпіонів.

Парижани стали новими володарями трофею, розгромивши у фіналі міланський Інтер із нищівним рахунком 5:0. Це історична перемога для клубу – перша у найпрестижнішому європейському турнірі.

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Проте ще більший резонанс викликала не лише гра, а й емоційний жест головного тренера парижан Луїса Енріке.

Одразу після фінального свистка, коли святкування вже набирали обертів, Енріке перевдягнув свою офіційну форму і з’явився на полі у футболці з іменем своєї доньки – Хани. Саме їй він і присвятив цю грандіозну перемогу.

Luis Enrique se ha puesto la camiseta de su hija y él clavando la bandera, te quiero mucho Luis, te mereces todo lo mejor pic.twitter.com/vTbxuKr6Gs — 𝐃í𝐚𝐳𝐅𝐂𝐁 (@lamineeyaamal) May 31, 2025

Нагадаємо, у 2019 році Енріке пережив страшну трагедію – його дев’ятирічна донька померла від остеосаркоми, рідкісної форми раку кісток. Втрата глибоко вразила тренера, який навіть на певний час залишив футбол, аби бути поруч із сім’єю.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд розгромної перемоги ПСЖ над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів.