Динамо зіграє матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамруна

У вівторок, 22 липня, відбудеться перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Хамруном.

Гра відбудеться на стадіоні "Гіберніанс", оскільки домашня арена Спартанс не відповідає вимогам УЄФА та має місткість лише на 2000 вболівальників.

Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Матч транслюватиметься на телеканалі 2+2, який також доступний на платформі Київстар ТБ.

Напередодні головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський визначився із заявкою на перший матч проти Хамрун Спартанс. До списку не потрапив весняний новачок команди Анхель Торрес.

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Матч-відповідь проти мальтійського Хамрун Спартанс заплановано на 29 липня – стартовий свисток має пролунати о 21:00 за київськимчасом.

Раніше визначився потенційний суперник Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.