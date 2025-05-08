Ми домінували, Доннарумма зіграв неймовірно: лідер Арсенала – про виліт команди з Ліги чемпіонів

Хавбек Арсенала Деклан Райс вважає, що "каноніри" грали краще за ПСЖ. Він похвалив воротаря французького клубу Джанлуїджі Доннарумму.

Слова Райса передає BBC.

"Я думав, що ми сьогодні домінували. Гра змінилася б, реалізуй ми один із своїх моментів у перші 15-20 хвилин.

Дві наші помилки – два їхні голи. Ми віддали всі сили, але нам не судилося перемогти. Ми могли забити більше голів за два матчі, але Доннарумма зіграв приголомшливо. Нам не судилося перемогти.

Часом потрібно програти кілька разів, щоб потім перемогти та вирости над собою. Ми проходимо цю стадію в АПЛ та в Лізі чемпіонів, ми ростемо, але маємо продовжувати йти вперед і вірити. Ми засмучені, але це не стане для нас визначальним моментом", – сказав футболіст.