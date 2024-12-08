Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Шахтар Донецьк – Баварія: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 8 грудня 2024, 13:39
Шахтар Донецьк – Баварія: де дивитися матч Ліги чемпіонів
ФК Шахтар

Донецький Шахтар прийматиме мюнхенську Баварію в межах шостого раунду основного етапу Ліга чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться в середу, 10 грудня, на "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також Чемпіон традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Після 5 ігор у ЛЧ "гірники" набрали 4 залікові пункти та знаходяться на 26 позиції турнірної таблиці. Баварія має 9 балів та посідає 13 місце.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане Баварія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Шахтаря – 16,50;
  • Нічия – 8,20;
  • Перемога Баварії – 1,17.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

  • ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
Баварія Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25 де дивитися

Баварія

Коман та Мюллер зазнали пошкоджень перед грою з Шахтарем у Лізі чемпіонів
Баварія пройшла тест Гайденгаймом перед матчем з Шахтарем: результати 13 туру Бундесліги
Ноєр отримав двоматчеву дискваліфікацію
У Баварії назвали терміни повернення Кейна
Реал вдома програв Фенербахче, Барселона не без труднощів обіграла Маккабі у 14 турі Євроліги

Останні новини