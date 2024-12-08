Шахтар Донецьк – Баварія: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар прийматиме мюнхенську Баварію в межах шостого раунду основного етапу Ліга чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться в середу, 10 грудня, на "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також Чемпіон традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Після 5 ігор у ЛЧ "гірники" набрали 4 залікові пункти та знаходяться на 26 позиції турнірної таблиці. Баварія має 9 балів та посідає 13 місце.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане Баварія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Шахтаря – 16,50;

Нічия – 8,20;

Перемога Баварії – 1,17.

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