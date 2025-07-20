Хамрун – Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Вже невдовзі свій єврокубковий шлях розпочне чемпіон України київське Динамо. Суперником "біло-синіх" у другому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА стане мальтійський Хамрун Спартанс.

Свій перший матч команда проведе 22 липня на виїзді. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Матч транслюватиметься на телеканалі 2+2, який також доступний на платформі Київстар ТБ.

Напередодні головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський визначився із заявкою на перший матч проти Хамрун Спартанс. До списку не потрапив весняний новачок команди Анхель Торрес.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.