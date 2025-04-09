Беллінгем: Реалу пощастило – Арсенал міг забити куди більше, ніж три голи

Хавбек Реала Джуд Беллінгем вірить, що його команда могла зазнати значно більшої поразки в матчі з Арсеналом.

Слова 21-річного англійця наводить Фабріціо Романо.

Вчора, 8 квітня, в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "каноніри" розгромили "вершкових" з рахунком 3:0. Беллінгем вважає, що його земляки мали багато можливостей, щоб забити куди більше, ніж три голи.

"Арсенал міг забити куди більше, нам пощастило відскочити з трьома голами. Чесно кажучи, немає ніяких виправдань... Ми повинні дивитися виключно на себе. Це схоже на те, що відбувалося з нами весь сезон, але проти Арсеналу це має більший масштаб. Ми повинні вирішити цю проблему, і нам знадобиться щось особливе, щоб змінити ситуацію. Якщо це і може статися, то тільки у нас вдома, на "Бернабеу", – сказав Беллінгем.

Матч-відповідь між Реалом та Арсеналом відбудеться 16 квітня в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу".

Джуд Беллінгем записав на свій рахунок 13 голів та 13 результативних передач у 42 матчах "бланкос" в усіх турнірах поточного сезону.

Раніше одноклубник Беллінгема Тібо Куртуа взяв на себе провину за розгромну поразку Реала від Арсенала.