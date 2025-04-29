Відомі коментатори матчів Арсенал – ПСЖ та Барселона – Інтер

29 квітня на лондонській арені "Емірейтс" Арсенал прийматиме ПСЖ в рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів. Наступного дня, 30 квітня, Барселона в Каталонії зіграє проти міланського Інтера. Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за Києвом.

Ігри півфіналу Ліги чемпіонів покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляцію обох матчів можна знайти на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Матч Арсенал – ПСЖ прокоментують Володимир Звєров і Володимир Кобельков. О 21:00 розпочнеться велика аналітична студія за участі ведучих Олександри Кучеренко та Вадима Шевякіна. Їхніми гостями будуть ексгравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

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На грі Барселона – Інтер працюватимуть коментатори Віталій Волочай та Олександр Новак. До матчу, в перерві та після фінального свистка на глядачів також чекає велика студія, ведучими якої будуть Олександра Кучеренко і Володимир Кобельков, а гостями – Олександр Головко і комік та футбольний блогер Олег Маслюк.

У чвертьфіналі Арсенал без шансів вибив мадридський Реал (5:1 – за підсумком двох матчів). ПСЖ ледь не подарував півфінальну путівку Астон Віллі – парижани впевнено перемогли вдома (3:1), але ледь не розгубили гандикап у Бірмінгемі (2:3)

Барселону після розгрому Боруссії Дортмунд (4:0) серед рідних трибун штормило в Німеччині (1:3). Натомість Інтер привіз з Мюнхена перемогу (2:1), а на міланському газоні втримав важку нічию (2:2).