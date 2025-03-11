Слот: ПСЖ – найкраще укомплектована команда з усіх суперників Ліверпуля
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відзначив комплектацію складу ПСЖ напередодні матчу-відповіді в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Нам потрібно буде показати нашу найкращу гру цього сезону. На мою думку, ПСЖ має найкращу комплектацію складу серед усіх команд, з якими ми грали.
Звісно, ми грали проти Арсенала та Манчестер Сіті, але інтенсивність гри ПСЖ у поєднанні з їх якістю складу – різниця дуже велика. Давайте будемо чесними, вони – один з найбагатших клубів у світі. У них дуже якісний склад та неймовірний тренер", – розповів Слот.
Зазначимо, що поєдинок між Ліверпулем та ПСЖ заплановано на сьогодні, 11 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше наставник Баєра оцінив можливість камбеку проти Баварії після поразки в першому матчі.