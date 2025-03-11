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Слот: ПСЖ – найкраще укомплектована команда з усіх суперників Ліверпуля

Володимир Максименко — 11 березня 2025, 12:33
Слот: ПСЖ – найкраще укомплектована команда з усіх суперників Ліверпуля
Арне Слот
Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відзначив комплектацію складу ПСЖ напередодні матчу-відповіді в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Нам потрібно буде показати нашу найкращу гру цього сезону. На мою думку, ПСЖ має найкращу комплектацію складу серед усіх команд, з якими ми грали.

Звісно, ми грали проти Арсенала та Манчестер Сіті, але інтенсивність гри ПСЖ у поєднанні з їх якістю складу – різниця дуже велика. Давайте будемо чесними, вони – один з найбагатших клубів у світі. У них дуже якісний склад та неймовірний тренер", – розповів Слот.

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Зазначимо, що поєдинок між Ліверпулем та ПСЖ заплановано на сьогодні, 11 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше наставник Баєра оцінив можливість камбеку проти Баварії після поразки в першому матчі.

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