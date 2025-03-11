Слот: ПСЖ – найкраще укомплектована команда з усіх суперників Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відзначив комплектацію складу ПСЖ напередодні матчу-відповіді в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Нам потрібно буде показати нашу найкращу гру цього сезону. На мою думку, ПСЖ має найкращу комплектацію складу серед усіх команд, з якими ми грали.

Звісно, ми грали проти Арсенала та Манчестер Сіті, але інтенсивність гри ПСЖ у поєднанні з їх якістю складу – різниця дуже велика. Давайте будемо чесними, вони – один з найбагатших клубів у світі. У них дуже якісний склад та неймовірний тренер", – розповів Слот.