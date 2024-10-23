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Трубін – у старті Бенфіки на матч 3 туру ЛЧ проти Феєнорда

Андрій Яросименко — 23 жовтня, 21:25
Трубін – у старті Бенфіки на матч 3 туру ЛЧ проти Феєнорда
Getty images

Український воротар лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін вийде у стартовому складі на матч 3 туру Ліги чемпіонів проти нідерландського Феєнорда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

23-річний Трубін грає за португальський клуб із літа 2023 року. "Орли" заплатили за нього Шахтарю 10 млн євро.

У сезоні-2024/25 українець провів за Бенфіку 9 матчів, 4 з яких вистояв "на нуль" та пропустив 6 голів. Наразі лісабонський колектив посідає 8 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів після перемог над Црвеною Звездою та мадридським Атлетико.

Нагадаємо, напередодні колишній клуб Трубіна, донецький Шахтар, поступився лондонському Арсеналу в ЛЧ.

Бенфіка Анатолій Трубін Ліга чемпіонів-2024/25

Бенфіка

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