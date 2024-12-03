Гравчиня збірної Бельгії: Ми маємо перевагу над Україною у два м'ячі, що дає нам упевненість

Футболістка італійського Сассуоло та збірної Бельгії Кассандра Міссіпо поділилася очікуваннями від матчу відбору на Євро-2025 проти України. Вона заявила, що перемога в першому матчі дає команді впевненість.

Слова Міссіпо цитує Hln.be.

"Ми повинні завершити роботу. З перевагою в два м’ячі у вас більше впевненості. Україні потрібно забити тричі, щоб пройти. Але у футболі багато що може змінитися.

У наших головах ми починаємо з 0-0. Ми починатимемо гру, маючи на меті перемогти, забити якомога більше і не бути надто божевільними.

Якщо ми вийдемо на гру, уявляючи себе в Швейцарії (там пройде Євро-2025 – прим.), то Україна почне забивати, і саме вони поїдуть до Швейцарії", – сказала Міссіпо.