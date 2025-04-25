Сезон достроково завершився: одноклубнику Миколенка потрібна операція

Центрбек Евертона Джеймс Тарковскі більше не зіграє в нинішньому сезоні через проблеми з правим підколінним сухожиллям.

Про це повідомляє сайт "ірисок".

Під час пресконференції головний тренер ліверпульського клубу Девід Моєс оголосив, що травма підколінного сухожилля змусить 32-річного англійця лягти на операційний стіл. Після хірургічного втручання захисник має повернутися до передсезонної підготовки команди.

"Він вибув до кінця сезону. Це величезний удар для нас, тому що він був важливою частиною того, що ми зробили (в цьому сезоні) і чому ми так добре виступали в цей період. У нас є Майкл Кін, і ми будемо розглядати наші варіанти до кінця сезону. Я думаю, що він повернеться на передсезонку", – сказав Моєс.

David Moyes confirms that James Tarkowski will miss the remainder of the season with a hamstring injury picked up last weekend.



We wish you a speedy recovery, Tarky! 💙 pic.twitter.com/fmH4azWTMg — Everton (@Everton) April 25, 2025

Джеймс Тарковскі зазнав травми на старті другого тайму матчу 33 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (0:2).

У нинішньому сезоні футболіст взяв участь у 34 поєдинках, у яких відзначився одним голом, одним асистом та шістьма попередженнями.

Раніше стало відомо, що головний тренер минулорічного фіналіста НБА приєднався до групи власників Евертона.