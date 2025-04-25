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Сезон достроково завершився: одноклубнику Миколенка потрібна операція

Олексій Погорелов — 25 квітня 2025, 18:55
Джеймс Тарковскі
Джеймс Тарковскі
Евертон

Центрбек Евертона Джеймс Тарковскі більше не зіграє в нинішньому сезоні через проблеми з правим підколінним сухожиллям.

Про це повідомляє сайт "ірисок".

Під час пресконференції головний тренер ліверпульського клубу Девід Моєс оголосив, що травма підколінного сухожилля змусить 32-річного англійця лягти на операційний стіл. Після хірургічного втручання захисник має повернутися до передсезонної підготовки команди.

"Він вибув до кінця сезону. Це величезний удар для нас, тому що він був важливою частиною того, що ми зробили (в цьому сезоні) і чому ми так добре виступали в цей період.

У нас є Майкл Кін, і ми будемо розглядати наші варіанти до кінця сезону. Я думаю, що він повернеться на передсезонку", – сказав Моєс.

Джеймс Тарковскі зазнав травми на старті другого тайму матчу 33 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (0:2).

У нинішньому сезоні футболіст взяв участь у 34 поєдинках, у яких відзначився одним голом, одним асистом та шістьма попередженнями.

Раніше стало відомо, що головний тренер минулорічного фіналіста НБА приєднався до групи власників Евертона.

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