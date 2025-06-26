Родрі: Досягну звичного рівня гри за кілька місяців
Родрі
ФК Манчестер Сіті
Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі розповів про те, скільки часу йому знадобиться для того, щоби повернутися на звичний рівень після розриву хрестоподібних зв’язок коліна.
Слова володаря Золотого м’яча-2024 наводить пресслужба Манчестер Сіті.
"Процес відновлення від травми був дуже довгим, але я не поспішав і завжди казав, що важливо залишатися сфокусованим на своїх задачах. Я знав, що одного дня повернуся, і цей день настав. Я дуже радий знову зіграти за Манчестер Сіті. Пройде кілька місяців, перш ніж я досягну свого звичного рівня гри, але я щасливий зараз", – заявив іспанець.
Нагадаємо, лише наприкінці травня Родрі повернувся в гру після розриву хрестоподібних зв’язок коліна. З того часу він взяв участь у 3 матчах у всіх турнірах, відзначившись у них 1 асистом.