Твердохліб назвав чемпіонат, у якому мріє грати

Атакувальний півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб розповів про те, в якому чемпіонаті хотів би продовжити свою кар’єру.

24-річного гравця цитує Sport.ua.

"Моя головна мета на 2025 рік – зробити наступний крок. Пріоритет – перехід до однієї з п’яти найкращих ліг Європи, в ідеалі до Бундесліги. Звичайно, ми повинні бути реалістами, і я знаю, що мені потрібно буде адаптуватися, але я готовий до наступного виклику.

Важко зробити стрибок з УПЛ до топового чемпіонату, але водночас ми говоримо не про великі стрибки, а про послідовні кроки. Я повністю зосереджений на тому, щоб робити маленькі кроки для досягнення кінцевої мети", – заявив футболіст.