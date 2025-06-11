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Твердохліб назвав чемпіонат, у якому мріє грати

Олег Дідух — 11 червня 2025, 17:52
Твердохліб назвав чемпіонат, у якому мріє грати
Єгор Твердохліб
ФК Кривбас

Атакувальний півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб розповів про те, в якому чемпіонаті хотів би продовжити свою кар’єру.

24-річного гравця цитує Sport.ua.

"Моя головна мета на 2025 рік – зробити наступний крок. Пріоритет – перехід до однієї з п’яти найкращих ліг Європи, в ідеалі до Бундесліги. Звичайно, ми повинні бути реалістами, і я знаю, що мені потрібно буде адаптуватися, але я готовий до наступного виклику.

Важко зробити стрибок з УПЛ до топового чемпіонату, але водночас ми говоримо не про великі стрибки, а про послідовні кроки. Я повністю зосереджений на тому, щоб робити маленькі кроки для досягнення кінцевої мети", – заявив футболіст.

Нагадаємо, у минулому сезоні УПЛ Твердохліб забив 14 голів, ставши другим бомбардиром чемпіонату. Наприкінці травня повідомлялося про те, що він може продовжити кар’єру в Польщі.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Кривбас Єгор Твердохліб

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

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