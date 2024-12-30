Пограв з Батлером і повторив культовий кадр з фільму: лідер Баварії весело провів канікули в США

Атакувальний хавбек Баварії Джамал Мусіала похизувався фотографіями зі своїх канікул у США.

Німецький футболіст показав, як пограв у баскетбол із зіркою НБА Джимі Батлером, а також звичайні фото на фоні Нью-Йорка.

Головною сенсацію стала світлина Джамала, яке є точною копією відомого кадру з фільму "Сам удома 2", де Кевін їсть піцу у лімузині.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 21-річного півзахисника 9 голів і 2 результативні передачі в 13 матчах Бундесліги.

Контракт Мусіали з мюнхенцями розрахований до літа 2026 року.