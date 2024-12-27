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Нагодував ведмедя і завітав до відомого шефа: юна зірка Барселони весело проводить час в Дубаї

Богдан Войченко — 27 грудня 2024, 10:48
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Нагодував ведмедя і завітав до відомого шефа: юна зірка Барселони весело проводить час в Дубаї

Вінгер Барселони Ламін Ямал вирішив відновлюватися після травми на відпочинку в Дубаї.

Іспанський футболіст став зіркою у соціальних мережах, завітавши протягом доби до відомого контактного зоопарку та хайпового шефа, що ефектно подає стейки.

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Відео, як 17-річний хлопець годує ведмедя з руки, тигреня з пляшечки та тримає величезного пітона вже облетіло фанатів, які з гумором відреагували на дозвілля гравця.

Вже ввечері Ламін завітав до ресторану відомого блогера і шефа NusrEt. Іспанець не залишився голодним, адже його особисто нагодував соковитим стейком власник закладу, ще й опублікувавши це собі в Тікток.

@nusr_et Yamal #saltbae #salt #saltlife ♬ orijinal ses - Nusr_et

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Ямала 5 голів і 9 асистів у 16 матчах Ла Ліги.

Барселона ВІДЕО Дубай Ламін Ямал