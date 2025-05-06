Скандал перед матчем з Барселоною: зірка фільмів для дорослих звинуватила лідера Інтера у насильстві

Форвард Інтера Маркус Тюрам опинився в центрі скандалу після звинувачень у сексуальному насильстві, висунутих порноакторкою Шарлоттою Лавіш.

Дівчина у соцмережах стверджує, що під час їхнього спільного перебування у Німеччині, коли Тюрам виступав за Боруссію Менхенгладбах, він закрив її в будинку та застосував фізичну силу, намагаючись видалити відеозапис їхньої суперечки.

Лавіш також заявила, що Тюрам тягнув її за щиколотку та висловлювався про свій потяг до жінок, які вживають наркотики. Вона надала відео з синцями, перепискою з футболістом та розмовою з поліцією.

🚨🚨 BREAKING ! Marcus Thuram 🇫🇷 est accusé de violences conjugales et d'agression sexuelle sur une femme ! 😱😱



Dans une vidéo relayée sur TikTok, elle décrit les faits, montre des ecchymoses et dénonce un parcours judiciaire difficile. pic.twitter.com/c4BEJ9HEhI — Lives Foot (@livesfoot) May 5, 2025

Зазначимо, що ці звинувачення з'явилися напередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною, що може вплинути на моральний стан гравця та команди.

Клуб поки не коментував ситуацію, але інцидент вже викликав широкий резонанс у ЗМІ, в соцмережах та серед уболівальників.

Це не перший скандальний випадок за участю Тюрама. У 2020 році він отримав шестиматчеву дискваліфікацію та був оштрафований на місячну зарплату за плювок в обличчя суперника під час матчу Бундесліги.

Нагадаємо, матч Інтер – Барселона відбудеться у вівторок, 6 травня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що легендарного футболіста Марселя та збірної Франції звинуватила у побоях та приниженні колишня коханка.