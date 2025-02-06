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Йоро: Аморім тебе вб'є, якщо ти будеш лінуватись на тренуваннях

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 11:12
Йоро: Аморім тебе вб'є, якщо ти будеш лінуватись на тренуваннях
Лені Йоро
Getty images

Захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро прокоментував підхід Рубена Аморіма до тренувань та відповідальність, яку несуть гравці команди.

Слова футболіста цитує Фабріціо Романо.

"Для Аморіма важливо, щоб ви старанно працювали та були дисциплінованими.

Якщо він побачить, що ви лінуєтесь на зайняттях, то він вас вб'є. Це нормально, тому що як ми тренуємось – так і граємо", – розповів Йоро.

Нагадаємо, француз приєднався до "червоних дияволів" влітку 2024 року за 62 мільйони євро з Лілля.

Цього сезону центрбек зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялось, що тренер з десятиборства допомагатиме Аморіму слідкувати за фізичною формою гравців МЮ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім Лені Йоро

Лені Йоро

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