Тренер з десятиборства допомагатиме Аморіму в Манчестер Юнайтед

Через погані фізичні кондиції гравців Манчестер Юнайтед, клуб вирішив залучити до роботи відомого американського тренера з десятиборства Гаррі Марру.

Про це повідомляє The Times.

Фахівець допомагатиме Рубену Аморіму та працюватиме із командою спортивної науки МЮ.

78-річний Марра тренував Ештвона Ітона, який ставав олімпійським чемпіоном у 2012 та 2016 роках. Окрім того, спеціаліст працював у бейсбольному клубі Сан-Франциско Джаєнтс.

У 2024 році Марру визнали одним з десяти найкращих тренерів з легкої атлетики усіх часів.

Раніше Рубен Аморім висловив своє невдоволення роботою вихованця команди на тренуваннях.