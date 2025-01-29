Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер з десятиборства допомагатиме Аморіму в Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 29 січня 2025, 10:51
Тренер з десятиборства допомагатиме Аморіму в Манчестер Юнайтед
Гаррі Марра
The Times

Через погані фізичні кондиції гравців Манчестер Юнайтед, клуб вирішив залучити до роботи відомого американського тренера з десятиборства Гаррі Марру.

Про це повідомляє The Times.

Фахівець допомагатиме Рубену Аморіму та працюватиме із командою спортивної науки МЮ.

78-річний Марра тренував Ештвона Ітона, який ставав олімпійським чемпіоном у 2012 та 2016 роках. Окрім того, спеціаліст працював у бейсбольному клубі Сан-Франциско Джаєнтс.

У 2024 році Марру визнали одним з десяти найкращих тренерів з легкої атлетики усіх часів.

Раніше Рубен Аморім висловив своє невдоволення роботою вихованця команди на тренуваннях.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ітон Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

Ітон

Помер легендарний колишній гравець Юти Джаз

Останні новини