62-мільйонний новачок Манчестер Юнайтед переніс операцію та пропустить близько трьох місяців

18-річний захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро переніс операцію на стопі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що операція пройшла успішно. Строк відновлення гравця складе близько 3-х місяців.

18-річний француз отримав травму в товариській грі проти Арсенала. Також у цьому матчі травмувалися Расмус Гойлунд та Маркус Рашфорд.

Нагадаємо, Йоро перейшов у склад "червоних дияволів" із французького Лілля за 62 млн євро. Повідомлялося, що "мастифи" погрожували гравцю, щоб він перейшов у МЮ.

Раніше повідомлялося, що захисник Баварії та збірної Марокко Нуссаїр Мазрауї близький до переходу у Манчестер Юнайтед.