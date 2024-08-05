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62-мільйонний новачок Манчестер Юнайтед переніс операцію та пропустить близько трьох місяців

Олександр Булава — 5 серпня, 21:57
62-мільйонний новачок Манчестер Юнайтед переніс операцію та пропустить близько трьох місяців

18-річний захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро переніс операцію на стопі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що операція пройшла успішно. Строк відновлення гравця складе близько 3-х місяців.

18-річний француз отримав травму в товариській грі проти Арсенала. Також у цьому матчі травмувалися Расмус Гойлунд та Маркус Рашфорд.

Нагадаємо, Йоро перейшов у склад "червоних дияволів" із французького Лілля за 62 млн євро. Повідомлялося, що "мастифи" погрожували гравцю, щоб він перейшов у МЮ.

Раніше повідомлялося, що захисник Баварії та збірної Марокко Нуссаїр Мазрауї близький до переходу у Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Лені Йоро

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