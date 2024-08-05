62-мільйонний новачок Манчестер Юнайтед переніс операцію та пропустить близько трьох місяців
18-річний захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро переніс операцію на стопі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що операція пройшла успішно. Строк відновлення гравця складе близько 3-х місяців.
18-річний француз отримав травму в товариській грі проти Арсенала. Також у цьому матчі травмувалися Расмус Гойлунд та Маркус Рашфорд.
Нагадаємо, Йоро перейшов у склад "червоних дияволів" із французького Лілля за 62 млн євро. Повідомлялося, що "мастифи" погрожували гравцю, щоб він перейшов у МЮ.
Раніше повідомлялося, що захисник Баварії та збірної Марокко Нуссаїр Мазрауї близький до переходу у Манчестер Юнайтед.