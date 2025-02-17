Лехія з голом Хланя та двома асистами В'юнника здобула перемогу у чемпіонаті Польщі
Максим Хлань
ФК Лехія
Лехія Гданськ на виїзді обіграла Заглембє у межах 21 туру чемпіонату Польщі з футболу.
Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Результативними діями відзначились українські гравці Лехії – гол в активі Максима Хланя, а два асисти на рахунку Богдана В'юнника.
Перемога дозволила Лехії набрати 21 бал та піднятися на 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату.
Чемпіонат Польщі
21 тур, 17 лютого
Заглембє – Лехія 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 30 Бобчек, 0:2 – 39 Хлань (В'юнник), 0:3 – 55 Бобчек (В'юнник), 1:3 – 79 Вдов'як
Напередодні повідомлялося, що Польський футбольний союз відновив дію ліцензії клубу Лехія та зняв з команди трансферний бан.
Раніше стало відомо, що Царенко потрапив у символічну збірну 20-го туру чемпіонату Польщі.