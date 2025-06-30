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Лехія зацікавлена у підписанні гравця Динамо

Олександр Булава — 30 червня 2025, 21:02
Лехія зацікавлена у підписанні гравця Динамо
Максим Дячук
ФК Динамо

Польська Лехія зацікавлена у підписанні центрального захисника Динамо Максима Дячука.

Про це повідомляє Dziennik Bałtycki.

У виданні підтвердили інформацію журналіста Пьотра Слонки, який заявляв, що Дячук може піти до Лехії в оренду. Зазначається, що гданський клуб зацікавлена ​​в оборонці та наразі чекає на рішення від Динамо.

У поточному сезоні Дячук відіграв за Динамо в усіх турнірах 14 матчів. На його рахунку асист та дві жовті картки.

Раніше повідомлялося, що ще один гравець столичного клубу Антон Царенко проведе ще один сезон в оренді в Лехії.

Напередодні Динамо визначилося із розкладом своїх літніх передсезонних контрольних матчів.

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