Легендарного італійського форварда госпіталізували під час відпочинку

Легендарного ексфорварда збірної Італії Крістіана Вієрі госпіталізували під час відпочинку на Мальдівах.

Про це повідомляє La Repubblica.

На пасхальні канікули Вієрі поїхав відпочити на Мальдіви разом із дружиною Костанцою Караччоло та доньками Стеллою та Ізабель. Під час відпочинку у колишнього нападника почалися сильний кашель і болі в кістках. Спершу Крістіан не надав симптомам великого значення, обмежившись прийомом ібупрофену.

Проте згодом стан 51-річного Вієрі погіршився, і йому довелося звернутися до лікаря. У італійця виявили проблему в правій легені та госпіталізували, призначивши курс антибіотиків. Відпустку довелося передчасно перервати.

Вієрі відомий за виступами, перш за все, за міланський Інтер, Лаціо та Атлетико Мадрид. Він є співвласником рекорду збірної Італії за кількістю забитих голів на чемпіонатах світу – 9.

Раніше французька гірськолижниця Марго Сімон загинула під час тренування.