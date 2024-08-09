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Капітан Роми розповів, чим Довбик кращий за Лукаку

Ігор Чернявський — 9 серпня, 14:55
Капітан Роми розповів, чим Довбик кращий за Лукаку

Капітан Роми Лоренцо Пеллегріні вважає, що Артем Довбик більш технічно обдарований футболіст, ніж Ромелу Лукаку.

Про це він розповів у інтерв’ю Il Messaggero.

"Технічно Довбик сильніший за Лукаку, він нагадує мені Вієрі. Артем також може виконувати те, що робив Ромелу, але він живе саме заради голу. Він той, хто хоче опинитися у штрафному майданчику або принаймні наблизитися до зони, у якій він знає, що може забити", — сказав Пеллегріні.

Нагадаємо, саме Лукаку минулого сезону був основним нападником Роми. У 47 матчах бельгієць відзначився 21 голом. Ймовірно, наступну кампанію "Великий Ром" проведе в Наполі.

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