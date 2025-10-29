Колишнього вінгера Челсі та збірної Бельгії Едена Азара включили в Зал слави АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Азар став 24-м гравцем, якого включили у Зал слави АПЛ і другим у 2025 році – після легендарного ексзахисника та капітана Манчестер Юнайтед Гарі Невілла.

34-річний бельгієць виступав у АПЛ за Челсі у 2012 – 2019 роках. Сумарно провів 245 матчів, у яких забив 85 голів і віддав 58 асистів. У 2015 і 2017 роках ставав із "Синіми" чемпіоном Англії.

В 2019 році Азар за 100 мільйонів євро перейшов у Реал, проте не зумів повною мірою розкритися в Мадриді через часті травми. Завершив кар’єру влітку 2023 року. Останнім часом Азар активно займається велоспортом на любительському рівні.