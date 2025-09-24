Коли гроші важливіші за війну: легенди світового футболу, що їздили в Росію після 2022 року

22 вересня завершився турнір Кубок легенд імені Константіна Єременко, який проходив у росії. Переможцем, хто б сумнівався, стала російська команда. На турнірі брали участь 6 колективів: легенди світу, Європи, Азії, Сербії, Туреччини, ну і звісно російські легенди.

Посеред великої кількості посередніх за мірками світового футболу гравців можна виділити декілька дійсно іменитих футболістів. Тож наша редакція вирішила зробити список з легенд світового футболу, які відвідували росію після початку повномасштабного вторгнення.

2022 рік

Почнемо з учасників Кубку легенд 2022. З дійсно іменитих колишніх футболістів там були лише три людини:

Алдаїр. Л егенда збірної Бразилії та Роми. Свого часу виграв чемпіонат світу, двічі – Копа Америка, чемпіонат та Кубок Італії. Також здобув бронзу на Олімпійських іграх. Він зіграв і на Кубку легенд 2025.

"Багато років тому я грав проти Спартака. Тоді москва була зовсім іншою. Було дуже холодно, місто здавалося суворим. Зараз все змінилося, москва – прекрасне і дружнє місто", – сказав нещодавно Алдаїр у коментарі російським ЗМІ.

Алдаїр ФК Рома

Алєксандр Глєб. Білорус, що свого часу виступав за Арсенал, Штутгарт та Барселону. З каталонцями вигравав Лігу чемпіонів.. Він також приїздив на Кубок легенд у 2023, 2024 та 2025 роках.

"Гліб не є прихильником російської агресії проти України та не підтримує військовий конфлікт в Україні, в тому числі підтримку, яку надає Росії Білорусь. Він висловлює надію на якнайшвидше завершення даного конфлікту", – заявляв адвокат ексфутболіста.

Дієго Лугано. Легенда збірної Уругваю. Він входить до топ-10 уругвайців за кількістю матчів за збірну, вигравав Копа Америка. В Європі виступав за Фенербахче та ПСЖ. Також приїжджав до росії у 2023 році.

Читайте також : Фото Всидіти на двох стільцях. Іноземний бізнес відкрито спонсорує російський футбол

2023 рік

Вже за рік після початку повномасштабного вторгнення до росії почали їхати все більше іменитих спортсменів. Як ми писали вище, цього року також були Глєб та Лугано, але детальніше поговоримо про інших:

Ерік Абідаль. Титулований француз, який виступав за Ліон та Барселону. Двічі вигравав Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА, був 3-разовим чемпіоном Франції та 4-разовим чемпіоном Іспанії.

"Часто бував у Росії і завжди дуже радий знову сюди приїжджати. Все дуже красиво, люди дуже добрі. Очікування у людей зазвичай інші, але не у мене. Наприклад, я мусульманин і ходив тут до мечеті, і вона була повна. Це означає, що в цій країні дуже багато різних спільнот і культур, до яких всі ставляться з повагою. Це стосується і іноземців. Коли ти приїжджаєш до Росії, то відчуваєш себе як вдома", – казав якось Абідаль.

Флоран Малуда . Колишній футболіст Ліона та Челсі. Був найкращим гравцем сезону Ліги 1, вигравав АПЛ та ЛЧ, 4 рази ставав чемпіоном Франції.

. Колишній футболіст Ліона та Челсі. Був найкращим гравцем сезону Ліги 1, вигравав АПЛ та ЛЧ, 4 рази ставав чемпіоном Франції. Еммануель Ебуе. Колишній футболіст збірної Кот-д’Івуару та Арсенала. Провів 214 матчів за лондонський клуб, але з трофеїв здобув лише Кубок Англії. Також приїздив до росії у 2024 році на Кубок легенд.

Колишній футболіст збірної Кот-д’Івуару та Арсенала. Провів 214 матчів за лондонський клуб, але з трофеїв здобув лише Кубок Англії. Також приїздив до росії у 2024 році на Кубок легенд. Джей-Джей Окоча. Колишній футболіст збірної Нігерії, Фенербахче та ПСЖ. Вигравав Олімпійські ігри, володар Кубка африканських націй та Кубка Інтертото.

Колишній футболіст збірної Нігерії, Фенербахче та ПСЖ. Вигравав Олімпійські ігри, володар Кубка африканських націй та Кубка Інтертото. "На жаль, жоден російський клуб не робив мені пропозицій за всю мою кар'єру. Я б із задоволенням пограв за клуб РПЛ. Не знаю всіх тонкощів вашого футболу, але чув про фанатів. А що стосується футболу, мені здається, в Росії високий рівень. Але, як мені багато хто говорив і я сам думав про це – Росія – більше хокейна країна", – розповідав Окоча. Естебан Камб'яссо. Колишній футболіст збірної Аргентини, Реала та Інтера. Вигравав, зокрема, ЛЧ, Суперкубок УЄФА, 5 чемпіонатів Італії, та клубний ЧС.

Колишній футболіст збірної Аргентини, Реала та Інтера. Вигравав, зокрема, ЛЧ, Суперкубок УЄФА, 5 чемпіонатів Італії, та клубний ЧС. Еммануель Адебайор. Легенда Арсенала, колишній гравець Манчестер Сіті, Тоттенгема та Реала, визнався гравцем року в Африці.

"Я люблю Путіна, як людину. Очевидно, він є особистістю з характером. Якщо він каже "ні", значить ні. Якщо "так", то так. Найбільше мені подобається високий рівень дисципліни. Коли він щось каже, потім обов'язково це виконує", – сказав Адебайор.

Джованні. Колишній футболіст збірної Бразилії та Барселони. У своїй колекції титулів має трофеї Ла Ліги (два), Суперкубку УЄФА та Кубку європейських чемпіонів. Також здобув бронзу на Олімпійських іграх.

Колишній футболіст збірної Бразилії та Барселони. У своїй колекції титулів має трофеї Ла Ліги (два), Суперкубку УЄФА та Кубку європейських чемпіонів. Також здобув бронзу на Олімпійських іграх. Едмілсон. Колишній футболіст збірної Бразилії, Ліона» та Барселони. Чемпіон світу, дворазовий переможець Ла Ліги та триразовий чемпіон Франції, Вигравав Лігу чемпіонів.

Колишній футболіст збірної Бразилії, Ліона» та Барселони. Чемпіон світу, дворазовий переможець Ла Ліги та триразовий чемпіон Франції, Вигравав Лігу чемпіонів. Майкон. Колишній футболіст збірної Бразилії, Інтера, Манчестер Сіті та Роми. Вигравав, зокрема, Лігу чемпіонів, Копа Америка (двічі), клубний ЧС та чемпіонат Італії (4 рази). Також приїздив у 2024 та 2025 роках на той таки Кубок легенд.

"Приїхати до Росії – це чудова ідея. Російський чемпіонат виріс за останній час. Тепер його дивляться по всьому світу. Пощастило тим бразильцям, які грають у російських командах", – розповідав ексфутболіст.

Хакім Зієш. Футболіст збірної Марокко, колишній гравець Аякса та Челсі. Переможець Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу. Він їздив до росії, щоб відвідати виставковий матч між гравцями, легендами та вболівальниками Спартака у червні 2023 року.

Chelsea player Hakim Ziyech at a party in Moscow organised by the Winline betting firm. Standing alongside Quincy Promes who is being prosecuted in the Netherlands for his alleged involvement in drugs trafficking pic.twitter.com/LvfpVJcqn5 — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) June 5, 2023

Самюель Ето‘о. Було неприємно бачити таку легенду світового футболу в росії, особливо враховуючи той факт, що він був учасником поєдинку Game4Ukraine. Але у 2023-му він у в складі делегації збірної Камеруну приїхав до цієї країни на товариський матч.

2024 рік

А вже 2024 рік став "багатим" на всесвітньо відомих футболістів. Серед них були і володарі Золотого м'яча, і чемпіони світу, і... колишній футболіст Шахтаря.

У листопаді 2024 року до росії завітав Фабіо Каннаваро – колишній футболіст збірної Італії, Інтера, Ювентуса та Реала. Володар Золотого м'яча 2006, чемпіон світу, футболіст року за версією ФІФА.

Він приїздив до країни-терориста, щоб стати гостем на турнірі за падел-тенісу, який проходив у москві. Це при тому, що італієць роком раніше грав у Лондоні у матчі Game4Ukraine.

Також у квітні 2024-го до росії приїздив колишній футболіст збірної Бразилії, Роми та Мілана, дворазовий чемпіон світу, та переможець Ліги чемпіонів Кафу. Він був гостем церемонії нагородження премії "Рейтинг букмекерів", давав інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ".

Власне, через цю історію в скандал потрапив спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна. Він в Instagram вподобав пост Кафу, в якому той розхвалив російський спортивний канал "Матч ТВ". Хорват потім визнав помилку.

Ще одним чемпіоном світу, що у 2024-му завітав до росії, був Марко Матерацці. Колишній футболіст збірної Італії та Інтера працював експертом у телестудії стрімінгового сервісу Okko перед матчами плейоф чемпіонату Європи 2024.

Разом з ним на матчах Євро-2024 працював Давид Трезеге, колишній футболіст збірної Франції та Ювентуса, чемпіон світу та Європи. Окрім роботи на телестудії, обидва пізніше відвідали товариський матч московського Динамо.

Читайте також : Відео Матерацці та Трезеге поїдуть в Москву та стануть гостями телестудії Євро-2024

І як без українського сліду. У вересні 2024 року колишній футболіст збірної Хорватії Стіпе Плетікоса приїхав до рф, щоб зіграти у матчі легенд Спартака. Він далеко не іменитий, але в його кар'єрі було 45 матчів за Шахтар. Він вигравав чемпіонат та кубок України, але все одно проігнорував війну та поїхав грати з росіянами.

А тепер повернімося до вже звичного Кубку легенд. У 2024 році нових імен було вже не так багато, але деякі з них відверто дивують:

Наприклад Вільям Галлас. Колишній футболіст збірної Франції, Челсі, Арсенала та Тоттенгема. Дивно те, що дворазовий чемпіон Англії за кілька місяців до цього взяв участь у благодійному матчі Game4Ukraine.

Колишній футболіст збірної Франції, Челсі, Арсенала та Тоттенгема. Дивно те, що дворазовий чемпіон Англії за кілька місяців до цього взяв участь у благодійному матчі Game4Ukraine. Антоніс Нікополідіс, Георгіос Карагуніс та Ангелос Басінас. Ми вирішили поєднати цих гравців в один блок, бо всі троє увійшли в історію як переможці Євро-2004. В іншому ж їхня кар'єра не була такою яскравою. Також варто зазначити, що Басінас брав участь у кубку легенд 2023 року, а Карагуніс – у 2023 та 2025 роках.

2025 рік

Найгучнішою була поява в росії Франческо Тотті. Легенда Роми та збірної Італії, чемпіон світу, як і Кафу роком раніше, став гостем церемонії нагородження премії "Рейтинг букмекерів", яка відбулася у квітні.

"Моя ділова поїздка до москви вже кілька днів викликає нескінченні суперечки. Але я не політик і не дипломат, я людина спорту, яка просуває його цінності по всьому світу. Я завжди це робив: спочатку як футболіст, а тепер у новому амплуа. Протягом багатьох років я їздив до всіх країн, куди мене запрошували, щоб говорити про спорт, і я без проблем поїду до Києва з цією ж метою. При цьому, якби я отримав від компетентного органу прохання не брати участь у московському заході, я б, не вагаючись ні секунди, зробив би крок назад. Все інше я вважаю лицемірством і спекуляціями з боку тих, хто хоче прославитися на моєму імені", – пояснював свій приїзд до росії Тотті.

18 травня у москві відбувся матч на честь 20-річчя перемоги ЦСКА в Кубку УЄФА. Його відвідало одразу декілька колишніх зірок футболу.

Серед них був легендарний Дідьє Дрогба: легенда Челсі, що 4 рази вигравав АПЛ, піднімав кубок Ліги чемпіонів. Він є одним з найкращих бомбардирів у історії Челсі.

"Я закохався в москву, це місто, яке дихає футболом. Росія – країна, яка дихає футболом. Для мене, як для гравця, було важливо приїхати сюди і взяти участь у цьому святі. Дуже дякую всім за цей день", – сказав Дрогба.

Разом з ним до москви завітав Клод Макелеле , переможець ЛЧ, Суперкубку УЄФА та Кубку світу, чемпіон Іспанії, Англії та Франції.

, переможець ЛЧ, Суперкубку УЄФА та Кубку світу, чемпіон Іспанії, Англії та Франції. Ексгравець Реала та Челсі Жеремі Нжітап , в активі якого перемоги в ЛЧ, Ла Лізі, АПЛ. Був переможцем Олімпійських ігор та Кубку африканських націй (двічі).

, в активі якого перемоги в ЛЧ, Ла Лізі, АПЛ. Був переможцем Олімпійських ігор та Кубку африканських націй (двічі). Також у поєдинку грав чемпіон світу 2002 року у складі збірної Бразилії Андерсон Полга . В Європі він запам'ятався виступами за Спортинг.

. В Європі він запам'ятався виступами за Спортинг. Чемпіон Європи, 4-разовий переможець АПЛ, переможець ЛЧ та клубного чемпіонату світу португалець Нані теж був на цій грі, як і його земляк Маніше – переможець ЛЧ, Кубку УЄФА, АПЛ, Серії А та чемпіонату Португалії.

З менш відомих в зустрічі зіграли Карло Кудичіні, Рожеріо Фіделіс, Себастьян Фрей, Маріо Єпес, Зоран Миркович, Драган Чирич, Мануел Фернандеш та Паоло Каннаваро.

Також напередодні володар золотого м'яча, легенда Барселони та збірної Бразилії Роналдінью став амбасадором російської букмекерської контори Winline.

А тепер перейдімо до початку нашого тексту – Кубку легенд 2025. Ось список усіх команд, окрім російської, та гравців, що їх представляли.

Легенди світу: Майкон, Тайє Тайво, Алдаїр, Сулейман Діавара, Франсіско Ліма, Георгіос Карагуніс, Алєксандр Глєб, Кевін Кураньї, Арі, Адріан Муту.

Майкон, Тайє Тайво, Алдаїр, Сулейман Діавара, Франсіско Ліма, Георгіос Карагуніс, Алєксандр Глєб, Кевін Кураньї, Арі, Адріан Муту. Легенди Європи: Марінато Гілерме, Камель Мер'єм, Фернандо Мейра, Педру Мендеш, Маніше, Пауло Ассунсао, Нуно Асіш, Сінама-Понголь Флорент, Гійом Оаро, Валерій Божинов.

Марінато Гілерме, Камель Мер'єм, Фернандо Мейра, Педру Мендеш, Маніше, Пауло Ассунсао, Нуно Асіш, Сінама-Понголь Флорент, Гійом Оаро, Валерій Божинов. Легенди Азії: Алмат Бекбаєв, Гафуржан Суюмбаєв, Хуршед Махмудов, Сервер Джепаров, Нарвік Сірхаєв, Заза Джанашія, Альберт Саркісян, Павло Соломін, Альмір Мухутдінов, Аріф Асадов.

Алмат Бекбаєв, Гафуржан Суюмбаєв, Хуршед Махмудов, Сервер Джепаров, Нарвік Сірхаєв, Заза Джанашія, Альберт Саркісян, Павло Соломін, Альмір Мухутдінов, Аріф Асадов. Легенди Туреччини: Енгін Варічіолу, Хасан Кабзе, Семіх Шентюрк, Тунджай Шанли, Джіхан Хасполатли, Серкан Бальчі, Омер Ердоган, Озер Хурмачі, Серкан Озсой, Озкан Тайфун.

Енгін Варічіолу, Хасан Кабзе, Семіх Шентюрк, Тунджай Шанли, Джіхан Хасполатли, Серкан Бальчі, Омер Ердоган, Озер Хурмачі, Серкан Озсой, Озкан Тайфун. Легенди Сербії: Владімір Дішленкович, Бошко Янкович, Павле Нінков, Зоран Тошич, Антоніо Рукавіна, Іван Обрадович, Здравко Кузманович, Душко Тошич, Дейан Лекіч, Марко Ломіч.

Серед них, насправді, було лише два дійсно імениті футболісти, які вперше з'явилися в росії. І це Адріан Муту – легенда збірної Румунії та Фіорентини, ексгравець Ювентуса, Інтера і Челсі, чемпіон АПЛ. Та Пауло Ассунсао – ексгравець Атлетико Мадрид та Порту, дворазовий переможець Ліги Європи, володар Суперкубку УЄФА, 3-разовий чемпіон Португалії.

Але окрім них були два колишні гравці з українським слідом. Наприклад Альберт Саркісян. В його кар'єрі був період в київському Арсеналі у сезоні-2002/03. За український клуб він провів 11 матчів. І, на жаль, Владімір Дішленкович – ексгравець донецького Металурга та харківського Металіста. За українські клуби провів 181 матч, має українське громадянство.