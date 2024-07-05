Матерацці та Трезеге поїдуть в Москву та стануть гостями телестудії Євро-2024

Колишній захисник збірної Італії Марко Матерацці та ексфорвард національної команди Франції Давід Трезеге стануть гостями телестудії у Росії перед матчами чвертьфіналів Євро-2024.

Про це повідомила російська стрімінгова платформа Okko в інстаграмі.

"Всім привіт. Я Марко Матерацці, чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії. Незабаром побачимось у Москві у студії Okko, щоб обговорити Євро-2024. До зустрічі", — сказав Матерацці.

"Привіт. Мене звати Давід Трезеге. Я чемпіон світу 1998 року у складі збірної Франції. Найближчими днями я буду в Москві у студії Okko, щоб разом з вами насолодитися чемпіонатом Європи-2024 у Німеччині. Всі матчі будуть у прямому ефірі, тому дивитимемося їх разом з вами у студії Okko. До скорої зустрічі", — сказав Трезеге.

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