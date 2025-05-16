Мої ноги в порядку, – легенда Лестера не планує завершувати кар'єру

Легенда Лестера та АПЛ Джеймі Варді розповів, чи планує завершувати кар'єру за підсумками сезону та відходу з клубу.

Слова 38-річного футболіста наводить ESPN.

"Чи сумніваюсь у своїй здатності виступати на високому рівні? Ні, але це тільки моя думка. Футбол – божевільний світ, ніколи не знаєш, що буде далі. Але я планую продовжувати доти, доки мої ноги не відмовлять. Наразі із ногами все добре. Останній матч? Можете поговорити із моєю сім'єю – вони скажуть, що я байдужий, але прямо зараз я просто зосереджений на досягнення позитивного результату", – розповів Варді.

Зазначимо, що свій останній матч у складі "лисиць" форвард зіграє у 37 турі проти Іпсвіча. Це зумовлено бажанням клубу провести свою легенду саме на домашньому стадіоні та організувати грандіозне прощання з легендою Лестера після сезону.

Наразі в активі Варді 499 матчів за клуб, в яких він забив 199 м'ячів. У поєдинку з "трактористами" нападник може оформити одразу два ювілеї.

Раніше повідомлялось, що сам Джеймі хоче продовжити свою кар'єру в АПЛ.