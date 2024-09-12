Луческу прооперують у Києві

Екстренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу знову перенесе операцію.

Про це повідомляє Digi Sport.

За інформацією румунських ЗМІ, легендарного коуча чекає хірургічне втручання на правому стегні, проблема така ж, яка була і на лівому стегні — коксартроз (хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба).

Операція пройде у жовтні 2024 року у Києві, оскільки саме в столиці України в травні 2023 року він був успішно прооперований.

Румунський спеціаліст хотів прооперуватись ще у вересні, але через призначення на посаду головного тренера збірної Румунії він "відклав" свої проблеми зі здоров'ям.

Зазначимо, що збірна Румунії під керівництвом Мірчі Луческу виграла два матчі Ліги Націй-2024/25. Спочатку румуни на виїзді декласували Косово (0:3), а потім у домашньому матчі спокійно переграли Литву (3:1).

Нагадаємо, що Луческу вже очолював національну команду Румунії з 1981 до 1986 року. Збірна під його керівництвом зуміла вийти до фінальної частини чемпіонату Європи-1984.

Румун також тренував українські команди, Шахтар та Динамо. "Гірників" він очолював з 2004 по 2016 рік, під його керівництвом клуб виграв 22 трофеї, один з яких — кубок УЄФА-2008/09. На чолі київського клубу румунський тренер був з 2020 по 2023 рік. За 3 роки у клубі 79-річний тренер виграв чемпіонат України, Кубок та Суперкубок України.