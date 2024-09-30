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Балотеллі може перейти в іспанський клуб

Володимир Кук — 30 вересня, 19:10
Балотеллі може перейти в іспанський клуб
Маріо Балотеллі
Instagram

Легендарний італійський нападник Маріо Балотеллі може перейти в іспанський Інтерсіті.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, поки що обидві сторони не домовились про контракт. Балотеллі уважно вивчає цю пропозицію.

Інтерсіті виступає у 3-му дивізіоні Іспанії. Команда посідає 15-те місце у турнірній таблиці. За 6 стартових турів клуб набрав 6 з 18 можливих очок.

У сезоні-2023/24 34-річний нападник зіграв 16 матчів за турецький Аданадемірспор, у яких відзначився 7 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу. Наразі легендарний італійський форвард числиться як вільний агент. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 650 тисяч євро.

Нагадаємо, нещодавно Балотеллі заявив, що відхилив кілька різних пропозицій, адже хоче повернутися до Серії А.

Маріо Балотеллі Іспанія Інтерсіті

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