Давід Сілва забив у першому матчі за три роки

Знаменитий іспанський півзахисник Давід Сілва провів свій перший матч за останні три роки. 40-річний ветеран взяв участь у поєдинку 8 туру чемпіонату Гонконгу між Сапрім Шатін і Гонконг Рейнджерс.

Сілва, який на початку жовтня підписав контракт із Сапрім Шатін, реалізував пенальті на 56 хвилині та був визнаний найкращим гравцем матчу. Поєдинок завершився внічию 1:1.

Зазначимо, що контракт Сілви з Спрім Шатін є короткостроковим і був розрахований лише на один матч.

Іспанець оголосив про вихід на пенсію влітку 2023 року після того, як порвав хрестоподібну зв'язку коліна під час передсезонного збору Реал Сосьєдада.

Також у своїй кар'єрі Сілва виступав за Валенсію, Ейбар, Сельту та Манчестер Сіті. Провів 125 матчів і забив 35 голів за збірну Іспанії, з якою вигравав чемпіонат світу-2010, а також чемпіонати Європи 2008 і 2012 років.