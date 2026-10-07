Знаменитий іспанський хавбек відновив кар’єру в 40-річному віці

Знаменитий іспанський півзахисник Давід Сілва вирішив відновити свою кар'єру у віці 40 років. Він підписав контракт із клубом Сапрім Шатін із Гонконгу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Йдеться про короткостроковий контракт, точні терміни дії якого не розголошуються.

Таким чином, Сілва повернувся у професійний футбол через більш ніж 3 роки після завершення кар'єри. Він оголосив про вихід на пенсію влітку 2023 року після того, як порвав хрестоподібну зв'язку коліна під час передсезонного збору Реал Сосьєдада.

Також у своїй кар'єрі Сілва виступав за Валенсію, Ейбар, Сельту та Манчестер Сіті. Провів 125 матчів і забив 35 голів за збірну Іспанії, з якою вигравав чемпіонат світу-2010, а також чемпіонати Європи 2008 і 2012 років.