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Сілва розкрив деталі свого повернення у футбол

Олег Дідух — 8 жовтня 2026, 17:26
Сілва розкрив деталі свого повернення у футбол
Давід Сілва
ФК Сапрім Шатін

Знаменитий іспанський півзахисник Давід Сілва заявив, що його повернення у професійний футбол буде короткостроковим.

Його слова наводить Partidazo de Cope.

"Я здивований, тому що в результаті проведу лише один матч. У новинах написали, що я підписав контракт на сезон, проте я проведу лише один вечір. Це матч чемпіонату, але все ж таки це просто один матч. Коли мені це запропонували, мені здалося цікавим, бо це Гонконг, а мені це місце дуже подобається", – заявив іспанець.

Напередодні повідомлялося про те, що Сілва підписав контракт із клубом Сапрім Шатін із Гонконгу.

40-річний іспанець оголосив про вихід на пенсію влітку 2023 року після того, як порвав хрестоподібну зв'язку коліна під час передсезонного збору Реал Сосьєдада.

Сілва

Сілва

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