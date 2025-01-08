Дешеві клоуни: Мілевський відреагував на пост спортивних видань про перенесення Різдва

У соціальних мережах стався гучний скандал між колишнім футболістом Динамо Київ Артемом Мілевським та спортивними виданнями.

Напередодні український футболіст привітав у соціальних мережах з Різдвом (7 січня) своїх фанатів. Пізніше, як кажуть самі ресурси, Артем зробив доволі провокативну заяву у своєму телеграм-каналі.

"Всіх з Різдвом! З нормальним Різдвом, а не ось це ось все, бл**ь, 24-го", – йдеться у заяві гравця, яку він вже видалив.

На це відреагував Мілевський, зробивши пост в Інстаграм-сторіс.

"Клоуни дешеві. Шапку перефарбували. "На крису" в телєгу зайшли. Фу н***й".

На цьому конфлікт не вичерпався і завзятий фанат (чи хейтер) написав у групі повідомлення з критикою на адресу футболіста.

Ексфорвард Динамо відреагував на це фразою: "В блок". Також він висловив своє невдоволення щодо перефарбованої шапки на ялинці, а саме колористики поста спортивного видання.