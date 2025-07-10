Бонек: Довбик – чудова інвестиція для Роми

Колишній гравець Роми а нині віцепрезидент УЄФА Збігнев Бонек поділився думкою щодо нападника збірної України Артема Довбика.

Слова 69-річного поляка наводить TuttoMercatoWeb.

"Довбик забив багато голів, але я хотів би, щоб він більше взаємодіяв з партнерами по команді. Щоб, коли йому давали хороший пас, він міг ним скористатися. У будь-якому випадку, він забив 17 голів і залишається чудовою інвестицією", – заявив Бонек.

Довбик перейшов у Рому з Жирони минулого року. В сезоні-2024/25 відзначився 17 голами та 4 асистами в 45 матчах у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що українець достроково розпочав підготовку до нового сезону.

Бонек виступав за Рому в 1985 – 1988 роках, "Вовки" стали останнім клубом у його професійній кар’єрі.