Легенда Наполі та чемпіон Європи у складі збірної Італії близький до трансферу в клуб Серії В

Володимир Максименко — 28 січня 2026, 10:38
Легенда Наполі та колишній вінгер збірної Італії Лоренцо Інсіньє близький до підписання контракту з клубом Серії В Пескарою. 

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Хавбек перейде до свого колишнього колективу на правах вільного агента після того, як влітку залишив Ванкувер. Нагадаємо, Інсіньє виступав за Пескару в сезоні-2011/12 на правах оренди з Наполі.

Також у його кар'єрі були Кавезе та Фоджа, а у Неаполі футболіст став легендою: 434 матчі, 122 голи, 95 асистів та два виграних Кубки Італії з одним Суперкубком. 

З 2013 по 2022 Інсіньє виступав за збірну Італії, з якою у 2020 році виграв чемпіонат Європи.

Пескара наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці Серії В, набравши 14 очок після 21 зіграних матчів.

Раніше повідомлялось про смерть видатного екстренера Наполі та Пескари Джованні Галеоне.

