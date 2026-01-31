Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аутсайдер Серії В підписав чемпіона Європи-2020

Володимир Максименко — 31 січня 2026, 14:05
Лоренцо Інсіньє
Лоренцо Інсіньє
Пескара

Аутсайдер Серії В Пескара оголосила про повернення в свої ряди Лоренцо Інсіньє.

Про це повідомила пресслужба "дельфінів".

Контракт розраховано до літа 2026 року, але невідомо, чи матиме угода пункт пролонгації.

Зауважимо, що Інсіньє виступав за Пескару в сезоні-2011/12, оформивши тоді 20+13 за системою "гол+пас" у 38 матчах.

Останнім клубом в кар'єрі вінгера був Ванкувер, який він залишив минулого літа на правах вільного агента. Також у його кар'єрі були Кавезе та Фоджа, а у Наполі футболіст став легендою: 434 матчі, 122 голи, 95 асистів та два виграних Кубки Італії з одним Суперкубком.

З 2013 по 2022 Інсіньє виступав за збірну Італії, з якою у 2020 році виграв чемпіонат Європи.

Пескара наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці Серії В, набравши 14 очок після 21 зіграних матчів.

Раніше повідомлялось про смерть видатного екстренера Наполі та Пескари Джованні Галеоне.

Пескара Чемпіонат Італії, Серія B Футбольні трансфери Лоренцо Інсіньє

Пескара

Легенда Наполі та чемпіон Європи у складі збірної Італії близький до трансферу в клуб Серії В
Втік від нареченої, побився з Індзагі та відроджує захист Мілану: вершини й дно Массіміліано Аллегрі
Верратті стане співвласником рідного клубу
Шевченко може стати президентом Пескари
Пескара орендувала захисника Аталанти

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік