Аутсайдер Серії В підписав чемпіона Європи-2020

Аутсайдер Серії В Пескара оголосила про повернення в свої ряди Лоренцо Інсіньє.

Про це повідомила пресслужба "дельфінів".

Контракт розраховано до літа 2026 року, але невідомо, чи матиме угода пункт пролонгації.

Зауважимо, що Інсіньє виступав за Пескару в сезоні-2011/12, оформивши тоді 20+13 за системою "гол+пас" у 38 матчах.

Останнім клубом в кар'єрі вінгера був Ванкувер, який він залишив минулого літа на правах вільного агента. Також у його кар'єрі були Кавезе та Фоджа, а у Наполі футболіст став легендою: 434 матчі, 122 голи, 95 асистів та два виграних Кубки Італії з одним Суперкубком.

З 2013 по 2022 Інсіньє виступав за збірну Італії, з якою у 2020 році виграв чемпіонат Європи.

Пескара наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці Серії В, набравши 14 очок після 21 зіграних матчів.

