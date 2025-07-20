Кальярі може підписати ексзірку Наполі – інсайдер

Кальярі отримав пропозицію щодо трансферу лівого вінгера Лоренцо Інсіньє.

Про це інформує журналіст Ніколо Скіра.

34-річний Інсіньє може приєднатися до Кальярі безкоштовно, адже перебуває у статусі вільного агента, після того як залишив Торонто.

Однак Кальярі наразі не поспішає підписувати футболіста, розглядаючи інші варіанти. Нагадаємо, свого часу італієць провів 434 матчі за Наполі, в яких забив 122 голи та віддав 95 асистів.

Також Лоренцо провів 54 матчі за збірну Італії та забив у них 10 голів.

Раніше повідомлялося, що Інсіньє може перейти у Лаціо, яке тепер тренує екснаставник Наполі Мауріціо Саррі.